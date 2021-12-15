Луценко о численности охраны Зеленского: он до сих пор живёт в страхе

Президент Украины Владимир Зеленский приставил к себе охрану, численность которой в разы больше, чем была у его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко и предположил, что могло стать причиной такого старания обезопасить себя.

"У него более 70 работников управления государственной охраны в первом круге "лички"… У Порошенко было в разы меньше… У Порошенко было человек 10-15. Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие — есть разведки, есть ещё передовые группы. И такого ещё никогда не было", — передаёт РИА Новости слова Луценко.

По его мнению, всё это очень хорошо показывает, в какой атмосфере живёт лидер. Он назвал украинского президента запуганным человеком с комплексом Наполеона.

Ещё перед выборами на трассе Киев-Одесса, где жил Зеленский, бандитами была организована засада, полиции удалось их задержать, выяснилось, что они готовились разобраться с одним криминальным авторитетом, вспомнил Луценко. Однако несколько человек успели передать кандидату на пост главы государства Зеленскому, что вся операция готовилась именно для него. По мнению экс-генпрокурора, этот случай сильно сказался на поведении лидера, который боится до сих пор.

Ранее журналисты обнаружили, что в кортеже президента Украины есть автомобиль с элементом для тарана людей. В СМИ задались вопросом: для чего лидеру нужна такая необычная деталь на машине охраны?

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