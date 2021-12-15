Противотанковые подразделения ВСУ проводят учения возле Крыма

Украинские военные проводят учения, в которых принимают участие противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения. Мероприятия происходят рядом с Крымским полуостровом.

По данным Минобороны Украины, солдаты из нескольких подразделений тренируются на южном направлении. Как отметил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, военным необходимо было отработать ситуацию, при которой враг прорывается на территорию страны на бронетехнике. В министерстве подчеркнули, что солдаты за минуты смогли занять позиции и поставить минные заграждения.

"Навыки за восемь лет войны уже освоил каждый солдат, поэтому задачи выполняются чётко, уверенно и согласованно. Очевидно, что в боевых условиях они будут действовать максимально эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального врага", — сказал Наев, слова которого приводят на официальной странице Командования Объединённых сил ВСУ в Facebook.

Ранее ВСУ уже проводили учения возле Крыма. В октябре этого года в армии рассмотрели ситуацию, при которой Россия применила ядерное оружие. То есть военные тренировались в условиях заражения территорий радиацией и химией. Также тогда отработали действия в случае нападения диверсантов.

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