Экс-глава офиса президента Украины назвал Зеленского плохой пародией на Путина

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что лидер страны Владимир Зеленский безуспешно старается править, как его российский коллега Владимир Путин. При этом из-за неудачных политических решений Киева власти США его "троллят", добавил Богдан.

По мнению экс-главы офиса украинского президента, он неудачно пародирует Путина 2000-х годов. Также Богдан раскритиковал Зеленского за попытки поговорить с коллегами через социальные сети. По мнению политика, подобное поведение — "дипломатическая катастрофа". Также украинский президент своими действиями ухудшил отношения с Москвой, подчеркнул Богдан.

"Байден ведёт переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А в публичном заявлении пресс-службы потом фраза: "Ни слова об Украине без Украины". Нас же просто троллят", — сказал бывший руководитель офиса украинского лидера в беседе с Дмитрием Гордоном.

Вместе с этим в данном интервью Богдан заявлял, что Зеленский должен ему деньги. Точную сумму политик называть не стал.