Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что лидер страны Владимир Зеленский безуспешно старается править, как его российский коллега Владимир Путин. При этом из-за неудачных политических решений Киева власти США его "троллят", добавил Богдан.
По мнению экс-главы офиса украинского президента, он неудачно пародирует Путина 2000-х годов. Также Богдан раскритиковал Зеленского за попытки поговорить с коллегами через социальные сети. По мнению политика, подобное поведение — "дипломатическая катастрофа". Также украинский президент своими действиями ухудшил отношения с Москвой, подчеркнул Богдан.
"Байден ведёт переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А в публичном заявлении пресс-службы потом фраза: "Ни слова об Украине без Украины". Нас же просто троллят", — сказал бывший руководитель офиса украинского лидера в беседе с Дмитрием Гордоном.
Вместе с этим в данном интервью Богдан заявлял, что Зеленский должен ему деньги. Точную сумму политик называть не стал.
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