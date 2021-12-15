Итоги переписи населения: в Китае ежегодно рождается более 10 млн человек

В Китае подвели итоги седьмой общенациональной переписи населения. Численность трудоспособных людей от 16 до 59 лет в 2020 году составляла более 880 миллионов.

Официальный представитель государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй, отметил, что это всё ещё довольно много. Специалист подчеркнул, что понимает обеспокоенность общества тем, достаточно ли в стране рабочей силы для поддержания экономического роста и стабильности.

"Трудовые ресурсы по-прежнему относительно богаты. Согласно данным Седьмой всекитайской переписи населения, в 2020 году численность населения Китая трудоспособного возраста от 16 до 59 лет составляла более 880 миллионов человек", — сказал Линхуэй.

Также специалист рассказал, что улучшаются показатели образованности, культурного и физического развития. Доля населения с высшим образованием в стране достигла почти 24%, средняя продолжительность жизни была 77,3 года, это на 2,47 года больше, чем в 2010 году.

До этого перепись населения проводили в 2010 году, сообщает РИА Новости.

По итогам Седьмой общенациональной переписи населения, которая прошла с ноября по декабрь 2020 года, Китай сохранил статус крупнейшей в мире страны по численности граждан: на материковой части проживают 1,411 миллиарда человек, а вместе с Гонконгом, Макао, Тайванем и иностранными гражданами — 1,443 миллиарда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.