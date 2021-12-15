В Узбекистане подвергли критике подарок Моргенштерну от Максумова

В Узбекистане обсуждают подарок Моргенштерну от бизнесмена Улугбека Максумова — броневик стоимостью 400 тыс. долларов.

MORGENSHTERN - Домой (Official Video, 2021)

Рэпер Моргенштерн показал в клипе бронированный автомобиль INKAS APC TITAN-D APC, который ему подарил узбекский бизнесмен Улугбек Максумов на свадьбу с Диларой.

Стоимость авто составляет 400 тыс. долларов.

"Дарить броневик стоимостью 400 К какому-то "левому наркоше"? Этому "чёрту", который ни в грош ни ставит человеческие ценности, особенно наши мусульманские традиции и обычаи, ведущему антиобщественный образ жизни и попирающему все законы, торгующему наркотиками?" — пишет Телеграм-канал "Тайный узбек".

Автор также спрашивает "власть имущих" в Узбекистане:

"Или у нас в стране нет обездоленных и бедных, некому больше подарки дарить? Лучше бы раздал эти деньги в детские дома или подарил броневик нашей армии, она сейчас в них очень нуждается".

Вероятно, имеется ввиду подготовка к противостоянию с экстремистами из соседнего Афганистана.

Ташкент налаживает с талибами (запрещены в РФ) контакты. Введены два рейса из Ташкента в Кабул, Соединённые Штаты приветствовали инициативу Узбекистана по созданию логистического хаба в Термезе под эгидой ООН для оказания гуманитарной помощи Афганистану.