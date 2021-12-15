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NI: Русские возьмут Украину за три дня. США бессильны и помогать не полезут

Мир

В случае если война между Россией и Украиной станет реальностью, шансов на победу у Киева нет, а Вашингтон — даже если захочет — ничем не сможет помочь. Российским военным понадобится максимум три дня, чтобы выйти к Днепру.

NI: Русские возьмут Украину за три дня. США бессильны и помогать не полезут

Такой прогноз дали экс-директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и Дуглас Макгрегор, экс-советник главы минобороны в администрации Трампа в статье, опубликованной журналом The National Interest.

"Когда дело доходит до Украины, Россия способна быстро ввести в бой большое количество боеспособных сил, лучше знакома с местностью и гораздо более подготовлена к войне, чем Соединённые Штаты, для которых Украина не имеет экзистенциального значения.

Российские военные в последнее время добились успехов в Сирии, не говоря уже о самой Украине. И Москва, весьма вероятно, предусмотрела возможность драконовских санкций США и Европы и других карательных мер, которые Вашингтон может ввести в ответ. Если дело дойдёт до конфликта на Украине, Россия, скорее всего, победит — и быстро", — пишут авторы материала.

Байден солдат "на эту войну" не пошлёт

Они не поленились даже разработать план наступления, который, по их мнению, применит Россия, и который наглядно показывает, что "российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей вдоль реки Днепр всего за семьдесят два—девяносто шесть часов".

При этом, подчёркивают Джордж Биби и Дуглас Макгрегор, у Байдена в администрации "идиотов нет" и все возможные ходы просчитаны — не случайно же американский президент заранее предупредил, что солдат "на эту войну" не пошлёт.

"И именно поэтому Вашингтон угрожает навязать России суровые последствия за пределами поля боя, используя "санкции из ада” и другие неуказанные меры в надежде, что это удержит руку Путина", — пишут военные аналитики. Но и эти угрозы, по их мнению, ничем Украине не помогут:

"Русские давно предвидели, что могут сделать Соединённые Штаты. Вместе с Китаем они подготовились к тому, что их могут вышвырнуть из международной системы SWIFT. У них есть альтернативы недавно построенному газопроводу "Северный поток-2", если европейцы откажутся разрешить его использование, и они могут даже быть готовы в отместку прекратить поставки газа в Европу в середине зимы.

Чтобы предотвратить возможные действия США против их спутниковых систем, они заявили о своей готовности уничтожить спутники США, проведя успешное испытание противоспутниковой ракеты всего две недели назад, несмотря на яростные протесты США, и они создали резервные системы наземного базирования, если их собственные спутники связи и навигации прекратят работу".

Таким образом, у Украины и "сочувствующих" ей США остаётся одна надежда:

на то, что "Путин почти наверняка понимает, что вторжение в Украину приведет к полному разрыву отношений с Западом и фактически сделает Россию зависимым младшим партнёром Китая".

Поэтому Киеву и Вашингтону остаётся только уповать на то, что Москва "будет торговаться".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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