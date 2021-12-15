Эпидемиолог из Йэля: нынешняя пандемия - пандемия страха, раздутая властями

Во время пандемии неоднократно звучали обвинения в адрес правительств стран и СМИ в том, что они намеренно распространяли панику по поводу опасности коронавируса. Вчера "масла в огонь" подлил эпидемиолог из немецкого Йэля Харви Риш.

В интервью Epoch TV он заявил, что "пандемия короны" — это, прежде всего, "пандемия страха", созданная ответственными лицами, когда патоген начал распространяться по всему миру в прошлом году.

По его словам, "кризис короны" спровоцирован "определенным уровнем страха и реакцией людей на этот страх".

"В целом, я бы сказал, что мы пережили пандемию страха. И страх поразил почти всех, в то время как инфекция затронула относительно немногих", — сказал Риш.

Эпидемиолог утверждает, что ситуация с COVID-19 была очень избирательной и предсказуемой. Молодые и старые, а также здоровые и хронически больные были затронуты этой болезнью по-разному. Таким образом, кто подвержен риску COVID-19, а кто нет было известно с самого начала эпидемии.

"Люди, которые несли ответственность во время вспышки в 2020 году, изначально рисовали гораздо худшую картину "ужасной природы" вируса, чем это было оправдано. Нам внушали, что все находятся в опасности, что каждый может умереть от заражения вирусом и что каждый должен оставаться дома, чтобы защитить себя и, следовательно, общество. Люди очень боялись этого сообщения, и именно поэтому верили в это", — сказал он.

Но, по словам Риша, пропаганда касалась не только опасности SARS-CoV-2, она преследовала и "сугубо экономические цели". Например, "продвижение одних лекарств" и "запрет на другие".

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