Объединенные Арабские Эмираты приостановили переговоры с США о закупке 50 истребителей F-35, которые были частью оружейной сделки на $23 млрд, выразив озабоченность по поводу ограничительного соглашения с конечным пользователем.
"Планы по закупке истребителей 5-го поколения были отправлены на "повторную оценку”, — сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ОАЭ, подтвердив более ранние сообщения The Wall Street Journal о потенциальном срыве сделки.
"Технические требования, суверенные эксплуатационные ограничения и анализ затрат/выгод привели к переоценке”, -сказал чиновник, добавив, что Вашингтон по-прежнему остается "предпочтительным поставщиком ОАЭ для передовых требований к обороне, и обсуждения F-35 могут быть возобновлены в будущем”.
Сообщается, что в ОАЭ посчитали требования "оборонной безопасности", выдвинутые Вашингтоном в связи с "добрыми" отношениями Абу-Даби с Китаем, направленными на защиту новейших самолетов от возможных попыток "шпионажа” со стороны Пекина, "чрезмерными".
Неназванный чиновник Госдепартамента, на которого ссылается Reuters, заявил, что Вашингтон стремится сгладить нерешенные проблемы, чтобы сделка увенчалась успехом:
"Мы надеемся, что сможем решить любые нерешенные вопросы”, — сказал чиновник.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
К слову, на днях Байдену удалось уговорить Финляндию купить у Штатов партию F-35.
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