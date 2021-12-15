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ОАЭ отказалась покупать партию F-35 у США - условия не устроили

Мир

Объединенные Арабские Эмираты приостановили переговоры с США о закупке 50 истребителей F-35, которые были частью оружейной сделки на $23 млрд, выразив озабоченность по поводу ограничительного соглашения с конечным пользователем.

ОАЭ отказалась покупать партию F-35 у США - условия не устроили

"Планы по закупке истребителей 5-го поколения были отправлены на "повторную оценку”, — сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ОАЭ, подтвердив более ранние сообщения The Wall Street Journal о потенциальном срыве сделки.

"Технические требования, суверенные эксплуатационные ограничения и анализ затрат/выгод привели к переоценке”, -сказал чиновник, добавив, что Вашингтон по-прежнему остается "предпочтительным поставщиком ОАЭ для передовых требований к обороне, и обсуждения F-35 могут быть возобновлены в будущем”.

Сообщается, что в ОАЭ посчитали требования "оборонной безопасности", выдвинутые Вашингтоном в связи с "добрыми" отношениями Абу-Даби с Китаем, направленными на защиту новейших самолетов от возможных попыток "шпионажа” со стороны Пекина, "чрезмерными".

Неназванный чиновник Госдепартамента, на которого ссылается Reuters, заявил, что Вашингтон стремится сгладить нерешенные проблемы, чтобы сделка увенчалась успехом:

"Мы надеемся, что сможем решить любые нерешенные вопросы”, — сказал чиновник.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Продажа 50 самолетов F-35 является частью оружейной сделки на $23 млрд, которую США и ОАЭ заключили в последние дни администрации Трампа. Соглашение также предусматривает продажу 18 ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B Reaper и других высокотехнологичных боеприпасов.
  • Это второй раз, когда сделка приостановлена. Первый был прямо "на старте", когда новая администрация США направила сделки с оружием эпохи Трампа на повторную оценку.

К слову, на днях Байдену удалось уговорить Финляндию купить у Штатов партию F-35.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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