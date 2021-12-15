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Австрия прокомментировала использование "Северного потока-2" для давления на РФ

Мир

"Газопровод "Северный поток-2”, который доставит российский газ в Германию через Балтийское море, является европейским проектом и не должен использоваться для политического давления на Москву", — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Австрия прокомментировала использование "Северного потока-2" для давления на РФ

В интервью, опубликованном в немецкой газете Die Welt, Нехаммер, только-только начинающий свою карьеру на посту канцлера, сказал, что его правительство будет поддерживать СП-2 и он лично "ожидает", что "трубопровод скоро начнет работать":

"Я не считаю необходимым связывать Северный поток-2 с поведением России на Украине. ЕС может только навредить себе, делая это. Северный поток-2 служит не только интересам России — Германия, Австрия и другие страны ЕС получат от этого выгоду. Северный поток-2 — это европейский проект, который не следует использовать в качестве инструмента давления на Москву”.

Нехаммер подчеркнул, что Европа делает ставку на возобновляемые источники энергии в будущем, но сказал, что сейчас ей нужны нефть и газ, "Северный поток-2 обеспечит безопасность Европейского Союза в том, что касается поставок энергии”.

Напомним, трубопровод был полностью завершен в сентябре, но до сих пор не введен в эксплуатацию из-за трудностей с получением официальной сертификации. В ноябре немецкие регулирующие органы объявили, что оператор Nord Stream 2, базирующийся в Швейцарии, должен будет зарегистрироваться в качестве немецкой компании, прежде чем процесс сертификации сможет продолжиться.

"Газпром" со своей стороны заявил, что поставки голубого топлива начнутся сразу, как только проекту будет дан зеленый свет.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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