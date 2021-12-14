Эксперт оценил прогноз об отказе ЕС от контрактов на российский газ к 2049 год

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов считает, что после 2049 года не будет никаких новых долгосрочных контрактов на поставку природного газа в Европу. По его мнению, такой сценарий вполне может стать реальностью. Так эксперт прокомментировал заявление аналитиков Bloomberg в разговоре с Pravda.Ru.

Громов отметил, что основой газового сотрудничества России с Европой являются долгосрочные газовые контракты. При этом большая часть из них истекает в период после 2030 года, именно поэтому после 2049 года — контактов может и не быть.

Кроме того, он добавил, что Европа движется в сторону низкоуглеродного развития и постепенного отказа от природного газа в пользу других источников энергии.

"Конечно, мы были бы не заинтересованы в таком развитии событий. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что с учётом той климатической повестки дня, которая сегодня доминирует в европейской энергетической политике, этого, наверное, следовало бы ожидать", — сказал Громов.

Специалист считает, что необходимо подготовиться к такому повороту событий. Так, в ближайшие тридцать лет необходимо максимально монетизировать долгосрочные контракты на поставку природного газа в Европу.

По мнению Громова, перспективными направлениями в этой области могут стать сотрудничество в сфере производства и поставка водорода.

Ранее в издании Bloomberg появилась информация, что ЕС планирует повысить свою энергобезопасность и снизить зависимость от российского топлива, изменив стратегию заключения газовых сделок. Уточняется, что соответствующий документ будет опубликован 15 декабря.

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