Замглавы МИД обсудил с дипломатами из Европы двусторонние отношения

Заместитель главы министерства иностранных дел России Владимир Титов обсудил с главами дипломатических миссий вопросы военно-политической ситуации в ЕС и двусторонние отношения. Отмечается, что на встрече присутствовали представители Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, ФРГ и Швейцарии, сообщает РИА Новости.

Кроме того, известно, что на совещании была поднята тема общеевропейской проблематики, а также затронуты ряд вопросов, которые остаются актуальными на международной арене.

Ранее российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсудили обстановку, которая сложилась на польско-белорусской границе. Так, Путин отметил, что необходимо обсуждать миграционный кризис в прямых контактах представителей членов Евросоюза и Белоруссии.

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