Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили обстановку, которая сложилась на польско-белорусской границе. Так, Путин отметил, что необходимо обсуждать миграционный кризис в прямых контактах представителей членов Евросоюза и Белоруссии.
Также президенты России и Франции сошлись во мнение, что Польша и государства Прибалтики нарушили международные обязательства по защите прав беженцев. По мнению лидеров, урегулировать миграционный кризис необходимо в соответствии с нормами гуманитарного права.
В заключении Путин и Макарон выразили надежду, что проблема с мигрантами на границе в ближайшее время будет полностью снята с повестки дня.
Ранее Польша обвинила французские власти в слишком "мягком" настроении в отношении России. По мнению польской стороны, во Франции избегают "решительных политических мер".
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