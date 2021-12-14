Путин и Макрон сошлись во мнение, что Польша нарушила права беженцев

Российский президент Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры обсудили обстановку, которая сложилась на польско-белорусской границе. Так, Путин отметил, что необходимо обсуждать миграционный кризис в прямых контактах представителей членов Евросоюза и Белоруссии.

Также президенты России и Франции сошлись во мнение, что Польша и государства Прибалтики нарушили международные обязательства по защите прав беженцев. По мнению лидеров, урегулировать миграционный кризис необходимо в соответствии с нормами гуманитарного права.

В заключении Путин и Макарон выразили надежду, что проблема с мигрантами на границе в ближайшее время будет полностью снята с повестки дня.

Ранее Польша обвинила французские власти в слишком "мягком" настроении в отношении России. По мнению польской стороны, во Франции избегают "решительных политических мер".

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