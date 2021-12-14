Bloomberg: ЕС планирует отказаться от поставок российского газа

В планах ЕС — повысить свою энергобезопасность и снизить зависимость от российского топлива, изменив стратегию заключения газовых сделок. Об этом пишет Bloomberg.

Евросоюз собирается продлять долгосрочные контракты на поставку газа только с членами ЕС, а также более тщательно контролировать уровень газа в хранилищах. По мнению авторов статьи, России выгодны эти договора, и отказ от долгосрочных соглашений с ней стал бы для неё "негативной" новостью.

Издание сообщает, что соответствующий документ будет опубликован 15 декабря. Согласно ему, ЕС сделает всё возможное, чтобы обеспечить высокий уровень заполненности газовых хранилищ на период отопительного сезона. Уточняется, что это решение было вызвано экстремально низким уровнем заполненности хранилищ топливом за период последнего десятилетия — он составил всего 72%.

Также согласно этому документу ЕС хочет обязать государства самостоятельно устанавливать уровень заполненности хранилищ, если их владельцами значатся иностранные компании.

Помимо этого, операторов хотят обязать добровольно выполнять совместные закупки стратегических запасов топлива.

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