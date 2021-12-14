Украина разрешила допуск в страну иностранных военных для учений

Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск иностранных войск на территорию страны в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

За такое решение проголосовали 318 депутатов, тогда как необходимый минимум составлял 226 голосов. В ближайшее время документ подпишет президент Украины Владимир Зеленский, который внёс данную инициативу на рассмотрение в парламент.

В 2022 году на территории Украины должны пройти девять военных учений с участием подразделений ВС других государств: "Объединенные усилия", Rapid Trident, Cossack Mace, "Светлая Лавина", Silver Saber, Sea Breeze, Riverine, "Кленовая арка", "Викинг".

Согласно законодательству Украины, в стране запрещено размещение иностранных военных баз, поэтому в случае учений с участием военных других стран украинский президент обязан подписывать специальный закон.

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