Мужа Тихановской приговорили к 18 годам тюрьмы

Мужа Светланы Тихановской, которая считается лидером белорусской оппозиции, блогера Сергея Тихановского приговорили к 18 годам усиленного режима.

Его обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам, а также в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

В ходе следствия выяснилось, что Тихановский со своими помощниками долго работал на подготовкой и организацией беспорядков. Через соцсети он настраивал людей против существующей власти.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Тихановская не вернётся в Белоруссию. Она сейчас "в шоколаде", и у неё уже "другие мужья", заявил он. По его мнению, у неё нет причин и желания возвращаться обратно.

Отмечается также, что против Тихановской возбуждено дело, её обвиняют в экстремизме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.