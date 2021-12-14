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Матузов рассказал о планах Запада на ИГ* и "Аль-Каиду"* в Ливии

Мир

Турция продолжит перебрасывать подконтрольный контингент в Ливию из других стран, пока мировое сообщество не повлияет на Анкару. Об этом заявил востоковед Вячеслав Матузов, комментируя данные СМИ об отправке наёмников из Афганистана в североафриканскую страну.

Матузов рассказал о планах Запада на ИГ* и "Аль-Каиду"* в Ливии

Накануне ряд информационных агентств обнародовал информацию, согласно которой 4 и 6 декабря в аэропорт Митига в Триполи прибыл самолет из Кабула, на борту которого, помимо боеприпасов и оружия, находились боевики. В настоящее время борт находится на авиабазе Аль-Ватыя, которую контролирует Турция.

По словам Матузова, в основном Анкара перебрасывает в Ливию тех боевиков, которые ранее воевали в Сирии, а позже через Ирак попали в Афганистан.

"Ведь это одна из моделей поведения США. Штаты намеревались укрепить в Афганистане позиции именно Турции, особенно в аэропорту Кабула, и подтянуть поддержку в лице боевиков из Сирии, протурецких, с которыми турки давно знакомы. Они бы стали главной воинственной силой в Афганистане против "Талибана"*(запрещен в РФ), поэтому я думаю, что американская политическая игра идет давно", — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что Турция преследует цель укрепления присутствия на территории Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока. Тем не менее, Анкара уверяет мировое сообщество, что выводит подконтрольные силы из Ливии и поддерживает мирное урегулирование в государстве.

"Анкара выполняет роль троянского коня. "Аль-Каида"*(запрещена в РФ), ИГ*(запрещено в РФ), это все те самые боевики, с которыми вели борьбу сирийские власти, которых поддерживала Турция и США, заявлявшие, что борются с "Аль-Каидой"*. Двуличие американской политики", — отметил он.

Матузов убежден, что в будущем Турция продолжит перебрасывать боевиков и наёмников в Ливию.

"Здесь я вижу, что очень серьёзные послабления Анкаре дают американцы, которые игнорируют турецкую позицию и не хотят на неё немного надавить, чтобы она выполняла международные резолюции и СБ ООН. Ситуация во многом зависит от того, как поведут себя США", — подытожил он.

Ранее турецкие СМИ также распространили заявление проживающего на территории страны главы Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халеда аль-Мишри о том, что в Ливии находятся сотрудники "ЧВК Вагнера". Самого Аль-Мишри обвиняют в связях с триполитанскими боевиками RADA Абд аль-Рауфа Карры, который занимается организацией переброски боевиков в Триполи из других стран.

* Организации, запрещённые на территории РФ

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Любовь Степушова
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