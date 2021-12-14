Жириновский: масштабная война в Донбассе начнётся в феврале

Полномасштабный военный конфликт в Донбассе может начаться в феврале 2022 года, во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщает ЛДПР ТВ, политик сказал, что если будет угроза мирным жителям Донбасса, России нужно будет вмешаться. Жириновский отметил, что украинские войска нужно только изгнать с территории ДНР и ЛНР.

"Наша цель — защитить мирных жителей Донбасса, поэтому надо предъявить Киеву и их заокеанским хозяевам жёсткий ультиматум", — сказал политик.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Запад продолжает направлять на Украину оружие и боевиков.

Сообщалось также, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках оружия по линии НАТО.

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