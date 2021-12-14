Тимошенко: "Мы уже за Молдавией". Украина побила исторический антирекорд по ВВП

Украина оказалась последней в списке европейских стран по внутреннему валовому продукту на душу населения, заявила экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По её словам, Незалежная тем самым побила "исторический антирекорд" за время независимости.

По словам Тимошенко, произошло это из-за искусственно созданного энергетического кризиса.

"Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения", — цитирует политика РИА Новости.

Как заявила экс-премьер, огромные показатели инфляции "непосильны" для населения страны. Украина не в состоянии обеспечивать людей зарплатами, пенсиями и социальными выплатами и индексировать эти показатели.

Ранее лидер партии заявляла, что Незалежная полностью зависит от России и Белоруссии. И на фоне нехватки голубого топлива, Киев должен ввести ЧП.

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