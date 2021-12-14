На Украине заявили, что "по советским долгам" ничего России не должны

На Украине услышали слова Владимира Путина о недобросовестности Киева в выполнении своих обязательств по части возврата не принадлежащих ему зарубежных активов СССР в обмен на погашение внешнего долга распавшейся страны.

Российский президент подчеркнул, что долги были выплачены, но активов Москва так и не получила.

И, как заявил Олег Николаенко, официальный представитель МИД Украины, не получит. Причём, по собственной халатности:

"Украина требовала дать информацию о стоимости своих активов, но Россия это проигнорировала. По этой причине Рада не смогла ратифицировать соглашение", — цитирует его слова "Обозреватель".

А теперь, надо понимать, поезд ушёл, и Незалежная "никому ничего не должна".

Напомним, раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему госдолгу и активам СССР от 1991 года. Согласно этому документу, доля Украины в общей сумме долга и активов Советского Союза составляла 16,37%.

В 1994 году между Москвой и Киевом было подписано соглашение о "нулевом варианте", в соответствии с которым РФ и гасила украинскую долю госдолга СССР на 1 декабря 1991 года. Украина в свою очередь должна была передать России свою долю в советских зарубежных активах.

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