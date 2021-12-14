Во время столкновения британского и датского судна моряки были пьяны

Два члена экипажа британского судна Scot Carrier, которое столкнулось с датским кораблём Karin Hoj, были пьяны, говорится в сообщении компании-судовладельца Scotline Marine Holdings Limited.

По информации компании, после инцидента всех моряков проверили на наркотики и алкоголь и выяснилось, двое работников были в нетрезвом состоянии.

"В соответствии со стандартными процедурами, также понимается, что все члены экипажа "Scot Carrier" были проверены на наркотики и алкоголь, причём два члена экипажа превысили установленный законом предел. Scot Marine Holdings подтверждает, что у них действует строгая политика в отношении наркотиков и алкоголя, и что они категорически против любых нарушений", — говорится на сайте компании.

Кроме того, судовладелец сообщает, что один моряк до сих пор считается без вести пропавшим, а второй — погибшим.

Ранее Pravda.Ru писала об инциденте в Балтике неподалёку от побережья Швеции. Два судна столкнулись и в результате опрокидывания датского корабля двое моряков оказались за бортом. Кроме этого, с корабля Дании начало вытекать топливо, что представляло серьёзную угрозу экологии.

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