Хиллари Клинтон объявила, когда в США может закончиться демократия

Экс-госсекретарь США и экс-кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон поделилась своими опасениями о судьбе демократии в США. В интервью Вилли Гайсту из NBC супруга 42-го президента Соединённых Штатов заявила:

"Если Трамп или кто-то из ему подобных снова будет избран президентом, и особенно если у него будет "подчинённый" конгресс, вы не узнаете нашу страну. Победа Трампа в 2024 году может стать концом нашей демократии".

Назвав бывшего соперника, обошедшего её в президентской гонке в 2016 году "республиканцем — головорезом", Клинтон предсказала, что он снова будет баллотироваться в 2024 году, "если его не привлекут к ответственности". Уточнить, в чем именно, по ее мнению, виновен 45-й президент США, политик-демократ не посчитала нужным.

Хиллари Клинтон призвала Америку решить, является ли она "взрослой страной”, противостоящей "лжи” и "организованным усилиям по подрыву правовых институтов”.

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