Генерал СБУ рассказал, почему Путин не будет встречаться с Зеленским

Мечтать украинским властям о "танках на Красной площади", а тем более, убеждать в этом народ опасно, заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

По словам генерала, "супер-патриоты", которые только и делают, что машут флагами стране не подмога.

"Прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдём до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдёмся по Красной площади", — пояснил Вовк в эфире телеканала "Наш".

Генерал подчеркнул, что тоже патриот Украины, но при нынешней политике Владимира Зеленского, никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным "не светит".

"Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского, Путин с ним встречаться в "нормандском формате" не будет. Об этом уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, своё слово сдерживает. В этом плане также", — резюмировал Вовк.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в Незалежной "готовятся к войне с Россией" и даже начали проверять бомбоубежища. Кроме прочего, киевские власти собираются "тренировать" жителей сиренами, чтобы в случае "реальной угрозы", люди действовали без паники.

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