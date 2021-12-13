Назван главный просчёт Байдена по отношению к России перед битвой с Китаем

Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович назвал серьезную ошибку, которую допустил президент США Джо Байден в отношении России перед столкновением с Китаем.

По словам автора статьи, Вашингтону не выгодно ссориться с Россией, поскольку их мировому господству угрожает не Москва, а Пекин. Если начнётся конфронтация с Китаем, США нужна нейтральная, а не враждебная Россия.

Марьянович отметил, что бывший президент США Дональд Трамп понимал это, поэтому хотел улучшить отношения с РФ и подготовиться к глобальному противостоянию с Китаем. После саммита в Женеве Байден тоже осознал это, но не смог изменить политический курс, поскольку ему помешало сопротивление внутри Соединённых Штатов.

С прошлого века американцы идеологически обработаны таким образом, что видят в России исключительно врага. Это мешает им трезво оценивать ситуацию и работает против их национальных интересов. После улучшения отношений с Москвой Трампа объявили "агентом Кремля" и раздули целую теорию заговора о связи первого лица страны с русскими, отметил Марьянович.

Если Байден пойдёт на уступки Путину, то столкнётся с теми же проблемами, подчеркнул автор материала в издании Advance.

Он добавил, что в США как будто существует две школы политиков, которые по-разному смотрят на ситуацию в мире: одна из них считает угрозой Китай, другая — Россию. При этом в Штатах не рассматривают модель, при которой Вашингтон мог бы находиться в нормальных отношениях со всеми мировыми державами.

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