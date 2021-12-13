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В Белоруссии против оппозиционера Латушко завели уголовное дело

Мир

В Белоруссии завели уголовное дело против оппозиционера и бывшего белорусского министра культуры Павла Латушко. Его обвинили в превышении служебных полномочий.

В Белоруссии против оппозиционера Латушко завели уголовное дело

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии в своём telegram-канале. Ведомство проинформировало, что Латушко совершил преступление против интересов службы.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении Латушко Павла Павловича, которому инкриминировано совершение преступления против интересов службы по ч.3 ст.426 уголовного кодекса Республики Беларусь", — написано в публикации.

Отмечается, что обвиняемый, занимая должность министра культуры, знал об отсутствии оснований для финансирования заведомо невостребованных кинопроектов, однако отдал указания о включении их в план. Его действия привели к ущербу государству в особо крупном размере.

Ранее Пограничная служба Польши сообщила, что с августа прошлого года польская сторона помогла 20 тысячам членов белорусской оппозиции попасть на территорию страны и предоставила им убежище.

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