Глава МИД Австрии призвал запустить "Северный поток-2"

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал как можно скорее запустить газопровод "Северный поток-2". Он направил соответствующее обращение в Совет министров иностранных дел ЕС.

По словам Шалленберга, проект завершён, и теперь газопровод необходимо использовать. Он считает, что неправильно угрожать приостановкой сертификации газопровода при возникновении любых дискуссий с РФ. Его цитирует немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не отвечает требованиям энергетического законодательства ЕС и по-прежнему вызывает опасения по поводу безопасности, поэтому нужно не спешить с его вводом в эксплуатацию. После заявления Бербок котировки цен на газ в Европе достигли почти 1400 долларов за тысячу кубометров.

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