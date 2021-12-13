Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии

В Германии заявили, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко не является легитимным правителем. Общую позицию ФРГ выразил Штеффен Хебештрайт, официальный представитель нового кабинета министров.

"Мы не рассматриваем Лукашенко как легитимного правителя в Белоруссии", — передаёт агентство ТАСС его слова.

Такое заявления Хебештрайт сделал во время своего выступления на брифинге в Берлине.

Отношения между западными странами и Белоруссией испортились после прошедших в 2020 году выборов, на которых в шестой раз победил Лукашенко. В Белоруссии проходили акции оппозиции, её члены и Евросоюз обвиняли власти в нечестных выборах.

В ноябре сложные отношения обострились ещё больше на фоне миграционного кризиса, развернувшегося на польско-белорусской границе. Беспорядки не прекращаются до сих пор: мигранты проявляют агрессию и пытаются силой прорваться на территорию Польши.

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