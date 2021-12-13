Киев призвали "выровнять цены на рынке газа", иначе "у народа лопнет терпение"

Украинские предприятия покупают газ по цене, которая вчетверо превышает тарифы для населения, поэтому бизнес на Украине попал в крайне трудную ситуацию, сообщается в материале "33-го канала".

На сегодняшний день украинцы платят за кубометр газа 8,5 гривен, а компании — минимум 38. В таких условиях малый и средний бизнес может не выжить. Даже крупные промышленные гиганты переживают не лучшие времена.

По данным телеканала, в ближайшее время тысячи украинцев потеряют свои рабочие места, а новые создаваться не будут.

Недавно Польша упростила условия правила въезда для украинских мигрантов, поэтому украинцы массово уезжают на заработки в соседнюю страну. При этом Украина останется с "потерянными рабочими руками, пустующими фирмами и фирмочками, заоблачными ценами", сообщают авторы материала.

Из-за высоких цен на газ на Украине начинает дорожать вся продукция. Требование правительства о повышении зарплат приведёт к тому, что компании начнут увольнять сотрудников. У малого и среднего бизнеса не осталось резервов для экономии, отметил телеканал.

Растёт недовольство населения: многих беспокоит не только рост цен на "голубое топливо", но и пенсионная нагрузка, поскольку на Украине на одного работающего человека приходятся два пенсионера.

Авторы публикации призвали государство "выровнять цены на рынке газа", иначе "у народа лопнет терпение".

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