В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

В Кремле рассказали, о чём на предстоящих переговорах будут говорить президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Лидеры двух стран обсудят то, чего уже удалось достичь благодаря их сотрудничеству в этом году, а также рассмотрят перспективы и возможности дальнейшей работы в этом направлении.

"Будут подведены итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2021 году и обсуждены приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу", — передаёт агентство РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Pravda.Ru писала, что 15 декабря Путин и Си Цзиньпин проведут онлайн встречу. О том, что беседа будет организована в среду, стало известно от официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, о том, что планировали обсудить во время телемоста российский лидер и его американский коллега Джо Байден.

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