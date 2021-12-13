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В Евросоюзе предупредили РФ о жёсткой реакции в случае попыток атаковать Украину

Мир

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что члены Евросоюза внимательно следят за обстановкой на российско-украинской границе. Также политик в ходе встречи руководителей МИД ЕС пригрозил РФ жёсткой реакцией.

В Евросоюзе предупредили РФ о жёсткой реакции в случае попыток атаковать Украину

Австрийский министр подчеркнул, что ЕС ответит жёстко на попытки России вторгнуться на территорию Украины. Напряжённость на границах необходимо ослабить, отметил Шалленберг. Он добавил, что ради этого Москва и Киев обязаны действовать и выступать с соответствующими заявлениями.

"Россия должна понимать, что мы внимательно наблюдаем за ситуацией, если будет предпринят шаг, мы отреагируем совершенно конкретно и жёстко", — заключил Шалленберг, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в США "зациклились" на возможной вооружённой атаке России на Украину. Наша страна не обязана отчитываться за перемещение армии на своей территории, подчеркнул политик.

"Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза "российского вторжения" на Украину. Этого нет и быть не может", — сказал Рябков.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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