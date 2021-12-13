Британские авиакомпании недовольны ограничениями в связи с "омикроном"

Британские авиакомпании недовольны мерами властей против нового штамма коронавируса "омикрон". Представители компаний направили открытое письмо правительству страны.

Как сообщает Finansial Times, в числе составителей — руководители авиакомпаний British Airways, Virgin Atlantic, Ryanair и EasyJet.

"Хотя мы полностью осознаём необходимость принятия шагов для сдерживания первоначального воздействия штамма "омикрон", однако [считаем, что] в сфере авиапутешествий введены непропорциональные [угрозе] ограничения", — говорится в письме.

С возникновением нового штамма прибывающие в Великобританию должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. Это увеличивает расходы и усложняет поездки. Также очень дорого стоит размещение на карантин.

В письме отмечается, что перед Рождеством не нужно создавать такие препятствия для туристов и бизнеса. Руководители авиакомпаний призывают отменить двойное тестирование для вакцинированных пассажиров и предоставить пакеты экономической поддержки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании есть опасность серьёзной волны заражений новым штаммом. По данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, по пессимистичному сценарию к концу апреля заболеть могут до 75 тысяч человек.

Накануне стало известно, что штамм "омикрон" уже выявили в 63 странах мира.

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