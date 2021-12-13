Глава Евросовета пообещал белорусской оппозиции поддержку и 15 млн евро

Глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Брюсселе с делегацией белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской. Политик заявил, что окажет поддержку "противникам режима", в том числе и финансовую.

Так, согласно информации, Мишель пообещал выделить 15 миллионов евро для неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы.

"Ваша борьба сопряжена с большим риском, и мы ценим ваше мужество. Мы продолжаем требовать от режима ответственности за грубые нарушения прав и свобод человека. Ситуация остаётся приоритетной в нашей повестке дня", — написал глава Евросовета в своём аккаунте в Instagram.

Кроме того, Мишель отметил, что на следующем саммите программы Восточного партнёрства в 2022 году, он и его коллеги надеются увидеть в кресле президента Белоруссии "демократически избранного" кандидата.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую о "слабой поддержке" на демократическом саммите в США. Так, глава оппозиции пожаловалась, что страны Европы недостаточно участвуют в борьбе с "режимом Лукашенко".

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