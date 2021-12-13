Заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили внесли в список "опасных" личностей на сайте "Миротворец". Причиной послужила истерика, которую высокопоставленный начальник закатил на одном из блокпостов в Донбассе.
Гогилашвили обвиняют сразу в нескольких нарушениях:
Кроме того, есть информация о том, что якобы у госслужащего обнаружили паспорт России, который он получил в 2012 году в Ростовской области, пишет "Лайф".
О скандале на КПП в Донбассе стало известно в минувшую субботу. Замминистра МВД Украины проезжал блокпост, когда охрана потребовала предъявить документы. Гогилашвили закатил скандал и заявил, что его "должны знать в лицо". Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что правительство рассмотрит вопрос об отставке замминистра.
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