"Неправильных" журналистов в США будут жёстко штрафовать

Американским журналистам угрожают крупными штрафами со стороны Казначейства США за то, что они пишут для "неправильных сайтов".

Об этом в интервью RT рассказал публицист Дэниел Лазар.

По его словам, он сам и ряд его коллег, пишущих для Фонда стратегической культуры — веб-сайта, который позиционируется как "исследовательская платформа по глобальным вопросам Евразии”, недавно получили письма с угрозами от Министерства финансов. Журналистов предупредили, что они могут "нарваться" на штраф в размере от $300 тысяч.

Ранее Вашингтон обвинял этот сайт и ряд подобных ему в причастности к вмешательству в выборы, а также в том, что они контролируются службой внешней разведки России и связаны с российским МИДом.

Дэниел Лазар отметил, что прецедент нарушает право граждан США на свободную прессу, которое закреплено в Первой поправке к Конституции и ранее поддерживалось в судах.

"Запретить журналистам писать для подобных сайтов — это новый шаг, — сказал он. — Я был удивлён, потому что Соединённые Штаты на самом деле имеют очень хороший послужной список, когда дело доходит до свободной прессы. В Америке мы можем говорить всё, что захотим, даже издеваться над нынешним и бывшим президентами и не беспокоиться о том, что тайная полиция ворвётся в мою дверь. Но теперь всё может измениться — и это не предвещает ничего хорошего".

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