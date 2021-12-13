Тайип Эрдоган назвал "главную угрозу демократии"

"Социальные сети стали одним из основных источников угрозы сегодняшней демократии”.

Так заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении на конференции по коммуникациям.

Турецкий лидер считает, что "платформы затрудняют защиту уязвимых без введения обоснованной цензуры".

"Хотя социальные сети изначально позиционировались как символ свободы, они стали угрозой демократическому обществу, — цитирует его слова Associated Press. — Мы стараемся защитить наших людей, особенно уязвимые слои нашего общества, от лжи и дезинформации, не нарушая права наших граждан на получение точной и беспристрастной информации. С прошлого года компании социальных сетей, у которых более 1 миллиона пользователей, обязаны хранить данные и иметь законного представителя в Турции. Этот приказ убедил Facebook, YouTube и Twitter создать там вспомогательные офисы".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Турция рассматривает закон, который запретил бы распространение "ложной информации” в Интернете. Если он будет принят, то появится должность регулятора социальных сетей, способного официально считать сообщения дезинформацией от имени правительства.

Турецкое правительство не раз попадало под шквал осуждений за удаление контента, критикующего правительство, и "преследование” людей, которые публикуют "нежелательные” комментарии в социальных сетях. Например, Википедия была заблокирована в Турции на три года, предположительно из-за утверждения английской версии (в статье о "спонсируемом государством терроризме"), что Турция была таким государственным спонсором. Запрет был отменен в прошлом году после того, как Конституционный суд Турции признал его нарушающим права человека.

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