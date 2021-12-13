Пентагон поведал, сколько оружия поставил на Украину

Пентагон раскрыл подробности поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов и снарядов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, полученный ИА от официального представителя Пентагона подполковника Антона Семельрота.

В нём говорится, что "в пакет стоимостью $60 млн… входили 30 пусковых установок управления Javelin и 180 ракет…":

"В 2021 году США выделили Украине более $450 млн помощи для выполнения задач в области безопасности в рамках нашей неизменной приверженности поддержке способности страны защищать свой суверенитет и территориальную целостность”.

Поводом для комментария стали слова главы российского МИД о том, что украинские войска развернули ракетные установки Javelin американского производства, и что это вызывают серьезную озабоченность, поскольку может привести к полномасштабному наступлению в регионе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.