ВОЗ: омикрон-штамм менее опасен, чем "дельта"

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый вариант COVID-19 "омикрон" снижает эффективность вакцин от коронавируса, однако этот штамм менее опасен, чем широко распространённый во всём мире "дельта".

По данным ВОЗ, в настоящее время отсутствует информация об эффективности вакцин против нового варианта коронавируса. Однако изменённый антигенный профиль белка омикрон-штамма позволяет судить о снижении эффективности вакцин.

Специалисты ВОЗ выяснили, что новый штамм менее опасен, поскольку заражённые "омикроном" люди болели бессимптомно или с симптомами легкой и средней тяжести.

В ВОЗ предположили, что омикрон-штамм быстрее распространится по планете, чем штамм "дельта".

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