Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о вакцинации против новой коронавирусной инфекции в школах страны, сообщает РИА Новости.
По его словам, с сегодняшнего дня министерство здравоохранения начало экстренную программу по увеличению вакцинации. Так, прививки от коронавируса ставят и в школах. Об этом Беннет сказал на заседании кабинета министров.
Кроме того, премьер отметил, что будет изучен вопрос вакцинирования четвёртой дозой людей, которые находятся в группе риска.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что уже в декабре будет выпущено 150 тысяч доз вакцины "Спутник М", разработанной специально для возрастной категории от 12 до 17 лет.
Напомним, что иммунизация детей в России будет проводиться с согласия их законных представителей. Самостоятельное решение смогут принимать молодые люди старше 15 лет.
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