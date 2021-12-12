Глава Минюста Польши призвал Варшаву прекратить выплаты в бюджет Евросоюза

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что страна может отказаться от выплат членских взносов в бюджет Евросоюза, если Брюссель урежет финансирование, сообщает издание Financial Times.

По словам Зебро, в ответ на шантаж ЕС Польше нужно блокировать решения Евросоюза, которые требуют одобрения всех участников союза.

Министр отметил, что обязательства Польши перед Евросоюзом по энергетической и климатической политике ведут к быстрому росту цен на электричество и призвал пересмотреть эти договорённости.

Зебро подчеркнул, что будет добиваться отказа Варшавы от выплат в бюджет ЕС, если Евросоюз продолжит "незаконно" урезать финансирование Польши и отказывать ей в выплатах.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии по вине России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.