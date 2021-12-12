Зеленский решил уволить замглавы МВД из-за его истерики у блокпоста

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить заместителя главы МВД Александра Гогилашвили.

Своё решение украинский лидер объяснил в Telegram-канале. Так, президент не смог проигнорировать истерику, которую Гогилашвили устроил у блокпоста в Донбассе.

"По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД", — написал Зеленский.

При этом президент добавил, что он уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем. Также, по его мнению, независимо от занимаемой должности ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

Ранее на YouTube было опубликовано видео, на котором человек, выглядящий как Гогилашвили, вызывающе себя ведёт на блокпосте в Донецкой области: в ответ на просьбу сотрудника полиции остановиться он отказался выполнить это требование. После того как он всё-таки это сделал, начал скандалить и кричать, что его должны знать в лицо.

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