Итальянский епископ оскандалился, рассказав правду про Санта-Клауса

На итальянского епископа Католической церкви Антонио Стальяно обрушилась волна критики после заявления о том, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм лишь продуктплейсмент одной известной компании США.

Епископ рассказал детям, что рождественского деда нет и в помине, а его одежду красного цвета придумали маркетологи Coca-Cola.

После заявления, которое, по мнению американских властей, послужило "разрушением семейных традиций, и так оказавшихся под давлением из-за пандемии" епархии, к которой принадлежит епископ, пришлось извиняться.

"Прежде всего, от лица епископа, я хотел бы извиниться за его высказывания, которые разочаровали маленьких детей, и подчеркнуть, что они не были на это нацелены. Мы должны не уничтожать воображение детей, а брать от него самое лучшее", — цитирует представителей католической церкви The New York Post.

Почему епископ вдруг решил раскрыть всю правду, в итальянской епархии не уточнили.

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