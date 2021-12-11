Всемирный банк выделит на помощь Афганистану 280 миллионов долларов

Всемирный банк выделит на помощь Афганистану 280 миллионов долларов. Счета, предназначенные стране, разморозят.

Как пишет ТАСС, к такому решению пришёл совет директоров банка. Деньги выделят двум организациям, занимающимся благотворительностью: Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной продовольственной программе.

ЮНИСЕФ получит 100 миллионов долларов. На эти средства получат медицинскую помощь более 12 миллионов человек, вакцинируют 1 миллион. Еще 180 миллионов долларов выделят Всемирной продовольственной программе на обеспечение продуктами 2,7 миллиона человек.

Ранее Россия пыталась убедить США разморозить афганские активы для поддержки мирных жителей, но страна была против.

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