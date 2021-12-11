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Байден обсудил с новым канцлером ФРГ "дестабилизирующее" положение России

Мир

Президент США Джо Байден рассказал о теме первых переговоров с недавно назначенным канцлером Германии Олафом Шольцев. По сообщению американского лидера, главы договорились работать совместно над "списком глобальных вызовов".

Байден обсудил с новым канцлером ФРГ "дестабилизирующее" положение России

Кроме того, Байден и Шольц обсудили ситуацию на Украине.

"Я говорил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы поздравить его с назначением. Я жду возможности тесно работать по всему списку глобальных вызовов, включая трансатлантические усилия для ответа на дестабилизирующее военное строительство России вдоль украинской границы", — написал лидер нации в своём аккаунте в Twitter.

Ранее Pravda.Ru писала о разговоре Байдена и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Президент Америки призвал "удостовериться", что российский газопровод не станет рычагом давления на страны Европы и "Северный поток-2" не будет использован "во вредоносных политических целях".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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