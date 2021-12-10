Российский самолёт с вирусологами вылетел в ЮАР для борьбы с коронавирусом

Самолёт МЧС со специалистами и мобильной лабораторией для борьбы с коронавирусом вылетел в ЮАР, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что борт был подготовлен по распоряжению президента России. Известно, что в ЮАР отправились вирусологи, эпидемиологи и врачи Роспотребнадзора, Минздрава и оперативной группы МЧС.

Ранее глава "Вектора" заявил, что пневмония при "омикроне" развивается в три раза быстрее. По его словам, у нового штамма выявлен ещё ряд особенностей. Например, мутация коронавируса, в результате которой этот штамм образовался, обеспечила ему "более лёгкое проникновение" в клетки человеческого организма.

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