Польша сравнила Меркель с Гитлером и Геббельсом

На улицах Варшавы появились плакаты с изображением бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в одном ряду с лидерами фашистской Германии Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом.

Как сообщают СМИ, акцию организовал скандально известный художник Войцех Коркуч перед визитом в Польшу нового министра иностранных дел Германии Анналены Берблок.

Помимо Меркель на плакатах можно найти экс-главу МИД Германии Хайко Мааса и президента Франка-Вальтера Штайнмайера, а также немецкого посла в Польше Арндта Фрайтага фон Лорингхофена.

На баннерах присутствует запись, призывающая немецкого посла "признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны".

Также плакаты "украшены" логотипами правых националистических средств массовой информации и символом Министерства культуры Польши. По данным телеканала N-TV, данный арт-проект был реализован за счёт фонда, приближенного к польскому правительству.

Ранее Польша предъявила Германии претензии по поводу невыплаты репараций за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны. Созданная специально для этого парламентская комиссия подсчитала сумму, которую Берлин должен перечислить Варшаве. В Германии неоднократно говорили, что не планируют выплачивать репарации, от которых Польша отказалась в 1953 году.

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