Шахматист из Норвегии защитил звание чемпиона мира в четвёртый раз

Шахматист из Норвегии Магнус Карлссен выиграл звание чемпиона мира по шахматам, сообщает РИА Новости.

Уточянется, что Карлсен обыграл россиянина Яна Непомнящего в 11-ю партию матча из 14. При этом общий счет — 7,5:3,5 в его пользу.

Напомним, что Магнус Карлссен впервые стал чемпионом мира в 2013 году. С тех пор он провёл четыре успешные защиты титула.

Ранее биатлонистка из Белоруссии Анна Сола завоевала золото в спринте на третьем этапе Кубка мира. Уточняется, что ей удалось преодолеть дистанцию за 20.44,4. При этом Сола не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

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