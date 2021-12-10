Читатели Le Figaro: Макрон унижает Францию, посылая истребители к границам РФ

Читателей французского издания Le Figaro взбесил инцидент с истребителями "Рафаль" и "Мираж", которых перехватили в небе над Чёрным морем российские самолёты Су-27.

Один из пользователей задался вопросом, зачем Франция провоцирует Россию, посылая французские самолёты к российским границам.

Другой пользователь выразил возмущение по поводу инцидента с самолётами. Он отметил, что не имеющий никакого веса на международной арене президент Франции Эммануэль Макрон выставляет страну и французов в "унизительном свете".

Ещё один читатель написал, что страны ЕС любят "играть в кошки-мышки" с Москвой, однако русские могут не воспринимать это, как игру и действовать серьёзно, тогда всё может закончиться драматично для Франции.

В комментариях сошлись во мнении, что НАТО и Франция провоцируют Россию в Чёрном море, чтобы проверить боеготовность армии РФ. При этом США пытаются создать образ агрессивной России, чтобы продавать союзникам по Североатлантическому альянсу больше своего вооружения. Также Вашингтон стремится заблокировать "Северный поток-2", чтобы европейские страны покупали только американский газ, подчеркнули читатели Le Figaro.

Ранее российские самолёты Су-27 перехватили над Чёрным морем истребители ВВС Франции "Рафаль" и "Мираж", которые пытались подлететь к границе РФ. При этом Су-27 приблизились к французским самолётам на минимальное расстояние.