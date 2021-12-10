В Госдуме считают, что Запад должен отвечать за "своих украинских марионеток"

Первый заместитель главы комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлёв прокомментировал ситуацию с украинским кораблём "Донбасс" в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.

Депутат полагает, что Запад, поставляющий Украине оружие, должен нести ответственность за действия "своих украинских марионеток".

Ранее в посольстве США заявили, что корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Также в посольстве подчеркнули, что обвинения со стороны России в провокации связаны исключительно с желанием отвлечь внимание от собственной агрессии.

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