Первый заместитель главы комитета по обороне Госдумы РФ Алексей Журавлёв прокомментировал ситуацию с украинским кораблём "Донбасс" в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Депутат полагает, что Запад, поставляющий Украине оружие, должен нести ответственность за действия "своих украинских марионеток".
Ранее в посольстве США заявили, что корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины. Также в посольстве подчеркнули, что обвинения со стороны России в провокации связаны исключительно с желанием отвлечь внимание от собственной агрессии.
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