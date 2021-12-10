Биатлонистка из Белоруссии Анна Сола выиграла этап Кубка мира

Биатлонистка из Белоруссии Анна Сола завоевала золото в спринте на третьем этапе Кубка мира, сообщает Sportbox.ru.

Уточняется, что ей удалось преодолеть дистанцию за 20.44,4. При этом Сола не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Серебро досталось француженке Жюстин Брезаз-Буше, а бронзам — спортсменке из Норвегии Марте Олсбю Рейселанд.

Что касается биатлонисток из России, то лучшей стала Ирина Казакевич со своим 19-ым местом, далее Кристина Резцова, занявшая 22-ое место.

В мужском спринте выиграл немец Йоханнес Кюн. Второе место — у спортсмена из Швеции Мартина Понсилуома, третье — у белоруса Антона Смольского.

Напомним, что Кубок мира проходит в австрийском Хохфильцене.

Ранее первая женская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Норвегии. Наша сборная преодолела дистанцию за 41 минуту 19 секунд.

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