В ДНР назвали три условия для обмена пленными с Украиной

Представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы и уполномоченный по правам человека Дарья Морозова назвала условия обмена пленными с Украиной.

Так, она заявила, что президент страны Владимир Зеленский должен подписать указ о помиловании 13 человек, переданных республикам Донбасса в 2019–2020 годах.

"Далее должна быть завершена процессуальная очистка других субъектов обмена 2019-2020 годов. После этого стороны смогут обменяться актуальными списками разыскиваемых лиц и верифицировать данные", — цитирует Морозову ТАСС.

Также она добавила, что следующий этап — согласование механизма обеспечения невозможности уголовного преследования и наказания лиц, подлежащих освобождению по формуле "всех установленных на всех установленных".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что надеется на "рождественское перемирие" по Донбассу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.