Forbes назвал причину поражения США в гонке вооружений с Россией и Китаем

США могут отстать в гонке вооружений от России и Китая из-за нехватки финансирования, если американский конгресс не примет законопроект о выделении ежегодных ассигнований на национальную оборону, написал обозреватель Лорен Томпсон в своей статье, опубликованной в журнале Forbes.

По словам Томпсона, продолжительные дискуссии членов конгресса по поводу выделения финансирования на те или иные сферы приводит к тому, что оборонный бюджет США получает средства по прошлогодней ставке. Из-за этого Пентагон вынужден ограничивать расходы и отказываться от запуска новых проектов.

Обозреватель сослался на слова главы Минобороны США Ллойда Остина, который заявил, что из-за отсутствия договорённостей по финансированию армия США может лишиться инноваций, что подорвёт военное преимущество страны.

Пентагон нуждается в ассигнованиях на фоне успехов Китая в сфере гиперзвукового оружия и попыток "удержать Россию" от эскалации конфликта на Украине, отметил Томпсон.

Он добавил, что Россия и Китай могут воспользоваться нехваткой финансирования армии США, чтобы вырваться вперёд в гонке вооружений.

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